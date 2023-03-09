تونس.. حل المجالس البلدية ودعوة البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين المقبل

أصدرت السلطات التونسية، رسميا، مساء اليوم الخميس، المرسوم المتعلق بحل المجالس البلدية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد اعتزامه القيام بذلك، كما تمت دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في جلسة افتتاحية عامة يوم الاثنين المقبل.

وبحسب ما صدر بالجريدة الرسمية، الخميس، فقد "نص الفصل الأوّل على حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة". بينما نص الفصل الثاني على "أن تُعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة (محافظ)، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها".

وأكد الفصل الثالث على" إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم".

وكان مقررا أن تنتهي مأمورية المجالس البلدية الحالية بنهاية حزيران/ يونيو المقبل، بانقضاء 5 سنوات على تشكيلها بعد الانتخابات البلدية التي جرت في 6 أيار/ مايو 2018.