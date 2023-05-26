المغرب تستعد لمناورات "الأسد الأفريقي 2023"

تشهد المملكة المغربية، في الأيام المقبلة، انطلاق مناورات "الأسد الأفريقي 2023"، التي تعد من أهم وأضخم المناورات العسكرية في المنطقة، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد الدول الغربية.

ويوم الخميس، نشرت وسائل إعلام مغربية مقاطع مصورة لوصول آليات الجيش الأمريكي إلى منطقة أغادير المغربية، للمشاركة في هذه المناورات.