السيسي: ما يحدث في السودان شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه

وشدد السيسي في كلمته، التي بثها المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، على أن عدم التدخل في الشأن السوداني يضمن عدم تأجيج الأوضاع فيها، مضيفاً: "نحن لا نتدخل في شؤون الدول.. كل دولة لها خصوصيتها في إدارة سياستها الداخلية".

ولفت الرئيس المصري في كلمته إلى "ضرورة العمل مع هذه الدول في سبيل البناء والتنمية بعيداً عن التدخل في شؤونها.. هذا هو موقفنا الثابت الذي لن يتغير".

وأبان السيسي في معرض حديثه حول الأوضاع المتفاقمة في السودان بالقول: "دور الوساطة أو لعب دور إيجابي في سبيل إحداث الهدوء والأمن والسلام والاستقرار للفرقاء في دولة السودان وغيرها.. وهذا دور مستعدون أن نلعبه".