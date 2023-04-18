السيسي: ما يحدث في السودان شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الإثنين، كافة الأطراف في السودان للجلوس على طاولة المفاوضات، مشدداً في الوقت ذاته على أن ما يحدث هو "شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه أبدا".
وخلال اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة السيسي، تناول فيه الأوضاع الراهنة في السودان، قال: "مصر حريصة دائماً على مبدأ التوازن في سياساتها الخارجية.. كانت مصر حريصة على ضمان عدم التصعيد وما يحدث الآن في السودان هو شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه أبدا".
وشدد السيسي في كلمته، التي بثها المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، على أن عدم التدخل في الشأن السوداني يضمن عدم تأجيج الأوضاع فيها، مضيفاً: "نحن لا نتدخل في شؤون الدول.. كل دولة لها خصوصيتها في إدارة سياستها الداخلية".
ولفت الرئيس المصري في كلمته إلى "ضرورة العمل مع هذه الدول في سبيل البناء والتنمية بعيداً عن التدخل في شؤونها.. هذا هو موقفنا الثابت الذي لن يتغير".
وأبان السيسي في معرض حديثه حول الأوضاع المتفاقمة في السودان بالقول: "دور الوساطة أو لعب دور إيجابي في سبيل إحداث الهدوء والأمن والسلام والاستقرار للفرقاء في دولة السودان وغيرها.. وهذا دور مستعدون أن نلعبه".
وأضاف: "خلال الأيام الماضية كان لنا اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة وناقشنا معه ما يدور في السودان.. اختلاف الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لن يصب في مصلحة السودان واستقرارها أبدا وسينتج عنه تدهور الأوضاع"، حسب قوله.
وحول الجنود المصريين المتواجدين في السودان، قال السيسي: "عناصرنا في السودان كانت متواجدة بهدف التدريب المشترك وهذا الأمر تم وفق البروتوكول مع الدولة السودانية، ولم يكن تواجدها بهدف تأليب طرف ضد آخر".