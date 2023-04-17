آخر تطورات أحداث السودان في يومها الثالث.. تغطية لحظية

ما تزال المواجهات العسكرية في السودان مستمرة لليوم الثالث على التوالي، الاثنين، مع تصاعد ضراوة القتال في العاصمة الخرطوم وتضارب الأنباء حول مناطق السيطرة بين الجيش والدعم السريع.
قوات الدعم السريع تقول إنها ملتزمة بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك في يوم السبت الماضي
بلينكين: هناك قلق عميق بشأن القتال والعنف الدائر في السودان والتهديد الذي يشكله على المدنيين، وعلى الأمة السودانية، ويحتمل أن يشكله حتى على المنطقة.
الجيش السوداني: متمسكون بكافة مقراتنا ونقترب كثيرا من لحظة الحسم وانتقلنا للطور الأخير من خطة العملية
الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث
قوات الدعم السريع تعلن اقتحام منزل عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين الكباشي
الجيش السوداني يدعو منسوبي الدعم السريع للالتحاق بقواته ويقول إنه لن يستغني عن خدماتهم بالتسريح
قائد قوات الدعم السريع حميدتي: نحن نحارب متطرفين يريدون إبقاء السودان معزولا
الجيش السوداني: "القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري".
حميدتي: المعركة التي نخوضها الآن هي ثمن الديمقراطية.. نحن نناضل من أجل شعب السودان لضمان التقدم الديمقراطي الذي طالما تاقوا إليه.
الجيش السوداني: "قواتنا الجوية نفذت ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية" في الخرطوم
قائد قوات الدعم السريع حميدتي يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري والتدخل ضد "جرائم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان"
الدعم السريع تعلن الاستيلاء على مقر الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة
الجيش السوداني: الموقف العملياتي حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم
قوات "الدعم السريع" تعلن اقتحامها منزل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في القيادة العامة
رويترز: الجيش السوداني باتت له اليد العليا في الصراع مع الدعم السريع