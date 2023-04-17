آخر تطورات أحداث السودان في يومها الثالث.. تغطية لحظية

ما تزال المواجهات العسكرية في السودان مستمرة لليوم الثالث على التوالي، الاثنين، مع تصاعد ضراوة القتال في العاصمة الخرطوم وتضارب الأنباء حول مناطق السيطرة بين الجيش والدعم السريع.