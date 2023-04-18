قوات الدعم السريع تكشف مصير الأسرى المصريين

قال يوسف عزت المستشار السياسي لنائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، إنهم يقومون بحماية 27 ضابطا وجنديا مصريا، في حين تبحث القوات صيغة لتسليمهم إلى القاهرة.

وفي تصريحات متلفزة لقناة العربية، قال عزت: "نتوقع بدء مباحثات لتسليم الأسرى بعد الهدنة".

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، كافة الأطراف في السودان للجلوس على طاولة المفاوضات، مشدداً على أن ما يحدث هو "شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه أبدا".

وحول الجنود المصريين المتواجدين في السودان، قال السيسي: "عناصرنا في السودان كانت متواجدة بهدف التدريب المشترك، وهذا الأمر تم وفق البروتوكول مع الدولة السودانية، ولم يكن تواجدها بهدف تأليب طرف ضد آخر".