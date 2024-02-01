من هم أبرز الأسرى الذين ستطالب بهم حماس؟ (صور)

وتتضمن القائمة قادة سياسيين وعسكريين في حركة حماس وفصائل أخرى، من بينها حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجميعهم ممن تصنفهم إسرائيل بأن "أياديهم ملطخة بالدماء"، وهو وصف تطلقه إسرائيل على الأسرى الذين شاركوا أو خططوا لعمليات أوقعت قتلى في صفوف الإسرائيليين.

ورصد "إرم نيوز" أبرز الأسماء المتوقع أن تكون على رأس قوائم الأسرى، الذين تطالب بهم حماس، وبعضهم طُرح اسمه خلال "صفقة شاليط" عام 2011، التي تضمنت الإفراج عن 1050 أسيراً فلسطينياً، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.