ليبيا.. الدبيبة يتهم مجلسي النواب والدولة بالسعي لإطالة المرحلة الانتقالية

اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، جهات سياسية لم يسمّها بالعمل على تمديد المرحلة الانتقالية والسعي إلى تغيير هيئة الانتخابات، مؤكداً جاهزية حكومته للانتخابات القادمة.

وقال الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الثالث لعام 2023 بمدينة "الخم" الليبية اليوم، إنّ "هناك من يسعى لاستحداث مراحل انتقالية ويريد تغيير مفوضية الانتخابات، ويتجاهل أنه ماكث في السلطة منذ سنوات"، في إشارة ضمنية إلى مجلسيْ النواب والدولة.