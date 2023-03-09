ليبيا.. الدبيبة يتهم مجلسي النواب والدولة بالسعي لإطالة المرحلة الانتقالية
اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، جهات سياسية لم يسمّها بالعمل على تمديد المرحلة الانتقالية والسعي إلى تغيير هيئة الانتخابات، مؤكداً جاهزية حكومته للانتخابات القادمة.
وقال الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الثالث لعام 2023 بمدينة "الخم" الليبية اليوم، إنّ "هناك من يسعى لاستحداث مراحل انتقالية ويريد تغيير مفوضية الانتخابات، ويتجاهل أنه ماكث في السلطة منذ سنوات"، في إشارة ضمنية إلى مجلسيْ النواب والدولة.
وأضاف الدبيبة أنّ "الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات هما الأكثر جاهزية والتزاماً للاستحقاق الانتخابي".
وتابع الدبيبة في خطابه الذي نقلته صفحة "حكومتنا" على "فيسبوك" (الناطقة باسم حكومة الدبيبة) أنّ "تأكيدنا على إجراء الانتخابات يتوافق مع رؤية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وما طرحه أمام مجلس الأمن".
وجدّد الدبيبة التزام حكومته بإجراء الانتخابات، وقال إنّ الحكومة قدّمت كل الدعم للمفوضية العليا، وإنها تدعم "التغيير السلمي دون صفقات سياسية أو الالتفات حول إرادة الليبيين".
وأكد الدبيبة في كلمته، أنّ حكومته طلبت من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق في ليبيا للرفع من الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية، كما أعطت "الصلاحيات الكاملة للبلديات لخدمات المواطن بدل إغراقها في الخلافات السياسية".
وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، قد التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قبل يومين، وقال إن حكومته "تدعم الإجراءات المُتخذة من طرف البعثة التي تعمل بشكل جاد ومتواصل مع الأطراف الدولية للوصول إلى انتخابات".
وبحسب بيان لحكومة الدبيبة، تشمل الاستعدادات "تشكيل فريق يُساهم في استكمال وتحديث القاعدة الدستورية لتكون جاهزة لاستكمال حلم الليبيين"، مؤكداً "جاهزية الحكومة وأدواتها التنفيذية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وأشار بيان الحكومة إلى أن "باتيلي قدم للدبيبة، مُلخصاً لجولاته الإقليمية والدولية، ونتائج اجتماعاته في نيويورك"، مؤكداً أنها تؤيد خطته في إجراء الانتخابات، باعتبارها الهدف الأساسي لعمل البعثة".