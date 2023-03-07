بعد أن سارعت لتأييدها.. هل تعيد "مبادرة باتيلي" الحياة للأحزاب السياسية في ليبيا؟

وأكد الفكحال، في تصريح لـ "إرم نيوز "، أن "الأحزاب قدمت ولا تزال تقدم مبادرات، وعلى سبيل المثال فهي تقترح اليوم اعتماد اللجنة التي تحدث عنها المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة، ومن الواجب الطبيعي أن تكون الأحزاب السياسية مشاركة في هذه اللجنة"، وفق تقديره.

وأشار الفكحال إلى اتفاق حزبه من حيث المبدأ وبشكل عام مع المبادرة المطروحة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لكنه أكد "ضرورة معرفة الآليات والمعايير لاختيار اللجنة رفيعة المستوى المشار إليها"، مؤكدا أن "مشاركة الأطراف المعتادة لن يغير شيئا في المشهد"، بحسب قوله.

من جانبه، أكّد رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر بشير السعداوي أن "الأحزاب السياسية تلعب دورا كبيرا جدا ولها تكتلات ستجعل صوتها محسوبا"، موضحا أنّ "هناك شبكة الأحزاب وتكتل الأحزاب وكل تجمع يضم عددا كبيرا من الأحزاب المعتمدة".

وأكد السعداوي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "كل التكتلات قدمت مبادرات سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وهي تتواصل مع الأمم المتحدة ومبعوثها عبد الله باتيلي وتقوم بعمل كبير، وقامت بتقديم مبادرات من ضمنها مبادرة رابطة الأحزاب الليبية التي أثنت عليها الأمم المتحدة، واعتمد باتيلي على بعض بنودها في إحاطته الأخيرة".

وبحسب السعداوي، فإن "الأحزاب لا تتموضع خلف مبادرة معينة بل عندها مبادرات منبثقة من وسطها، وهناك ظهور مكثف لرؤساء الأحزاب، لكن باعتبار أنها ما زالت بعيدة فإن الأحزاب ليس لها وجود خلال انتخاب البرلمان الذي عرف صعود المستقلين، ما جعل دور الأحزاب هامشيا بعض الشيء، لكنها ليست جامدة بل تشتغل".

وأكد السعداوي أنه "في الفترة القادمة إذا حدثت انتخابات ستكون الأحزاب موجودة بكثافة في البرلمان، وسيكون لها دور كبير في الجانب التشريعي والتنفيذي"، وفق قوله.