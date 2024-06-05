عشية الانتخابات.. سعيّد يراهن على "البراغماتية" بدل الصداقات

ينحو الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى اعتماد نهج "براغماتي" في إدارة الحكم قبل أشهر من انتخابات رئاسية يُرجح أن يفوز فيها بولاية رئاسية ثانية، وفق تقرير لمجلة "جون أفريك".

وبحسب المجلة الفرنسية فقد غير الرئيس التونسي حاشيته بشكل عميق، بينما من المتوقع أن يترشح لولاية رئاسية ثانية في أكتوبر المقبل، وصار يعتمد على دائرتين من الرجال الأساسيين في البنية المؤسسية الجديدة التي شكلها منذ 25 يوليو2021.

إصلاح شامل

وأكد تقرير "جون أفريك" أنّ سعيّد أجرى إصلاحًا سياسيًا شاملًا وأعاد تركيز فريق المحيطين به، إذ إنه يبدو وقد ابتعد عن الرفاق الأوائل لمشروعه، مانحًا الأولوية للبراغماتية على الصداقات القديمة.

ووفقًا للتقرير يعتمد الرئيس التونسي اليوم على رجلين استثنائيين، يحافظان على منصبهما منذ 2019، ويتعلق الأمر بمدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي والوجه الدبلوماسي وليد الحجام.