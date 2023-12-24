"الدعم السريع" تقترب من "سنار".. والجيش السوداني يعتقل مدنيين في الولاية

واصلت قوات الدعم السريع العسكرية بالسودان، زحفها من ولاية الجزيرة جنوبًا باتجاه "سنار"، حيث اقتربت من دخول المدينة التاريخية.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، اليوم الأحد، إن قوات الدعم السريع سيطرت على مصنع "سكر سنار" شمال غرب المدينة، كما تجاوزت منطقة "ود الحداد" الواقعة على الطريق الرابط بين مدينتي "ودمدني وسنار" بعد اشتباكات مع الجيش استمرت طوال اليومين الماضيين.

وأكد الشهود أن الطيران الحربي التابع للجيش قصف مواقع تمركزات الدعم السريع في منطقة مصنع "سكر سنار".

اعتقالات وسط المدنيين

إلى ذلك، شنت استخبارات الجيش السوداني حملة اعتقالات وسط الناشطين السياسيين والمدنيين، في ولايتي سنار والنيل الأبيض، بعد أن أعلنت الولايتان في وقت سابق حالة الطوارئ وحظر التجوال، تحسبًا للمعارك التي باتت على أبوابهما.

وأعلنت "غرفة طوارئ سنجة" الطوعية بولاية سنار، عن اعتقال عدد من متطوعيها من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش، وذلك أثناء تقديمهم المساعدات الإنسانية للنازحين العابرين بمنطقة السوق الشعبي، دون إبداء أي أسباب.