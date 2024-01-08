إحصائية صادمة: 10 أطفال يفقدون سيقانهم يوميا في غزة

كشف بيان صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة، الأحد، أن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد بيان المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد أن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ بداية الحرب".