ترقب واسع لموقف "العدل الدولية" من إسرائيل بشأن الإبادة في غزة

وصلت حرب غزة لمحكمة العدل الدولية، بعدما أقامت جنوب أفريقيا قضية بدعوى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، فيما أعلنت المحكمة أنها ستعقد جلسات استماع بشأن طلب التدابير المؤقتة يومي 11 و12 كانون الأول/يناير.

وجاء في الدعوى أن "الجيش الإسرائيلي قتل عددًا كبيرًا من الفلسطينيين، وفرض ظروفاً معيشية تهدف إلى تدمير قطاع غزة، وتسبب في نزوح جماعي وتدمير للمنازل وحرمان المدنيين من الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية".

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، إن "تعامُل المجتمع الدولي مع انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، يمكن تلخيصه في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد حكومة بنيامين نتنياهو بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في القطاع، منها قتل المدنيين وتجويعهم".

وأضاف ميخائيل لـ "إرم نيوز"، أن "القضية هي جزء من اتجاه متزايد لاستخدام المحكمة كمنتدى لتعزيز جهود المساءلة عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن "إدارة جو بايدن تساند إسرائيل وتعارض اتهامات جنوب أفريقيا؛ الأمر الذي يضع الولايات المتحدة في أزمة، حال صدور حكم ضد تل أبيب؛ لأنه ليس في مصلحة السياسة الخارجية الأمريكية ولا من مصلحة مكانتها الدولية أن تدعم حكومة ترتكب انتهاكات ضد الإنسانية".

وتعليقًا على إجراءات جنوب أفريقيا القضائية في محكمة العدل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر، إن "الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تُشكّل إبادة جماعية".

واعتبر البيت الأبيض أن "دعوى جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية لا أساس لها، ولا تستند إلى أي حقائق، وسوف تُؤتي بنتائج عكسية".