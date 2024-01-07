ترقب واسع لموقف "العدل الدولية" من إسرائيل بشأن الإبادة في غزة
وصلت حرب غزة لمحكمة العدل الدولية، بعدما أقامت جنوب أفريقيا قضية بدعوى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، فيما أعلنت المحكمة أنها ستعقد جلسات استماع بشأن طلب التدابير المؤقتة يومي 11 و12 كانون الأول/يناير.
وجاء في الدعوى أن "الجيش الإسرائيلي قتل عددًا كبيرًا من الفلسطينيين، وفرض ظروفاً معيشية تهدف إلى تدمير قطاع غزة، وتسبب في نزوح جماعي وتدمير للمنازل وحرمان المدنيين من الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية".
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، الدكتور نبيل ميخائيل، إن "تعامُل المجتمع الدولي مع انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، يمكن تلخيصه في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد حكومة بنيامين نتنياهو بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في القطاع، منها قتل المدنيين وتجويعهم".
وأضاف ميخائيل لـ "إرم نيوز"، أن "القضية هي جزء من اتجاه متزايد لاستخدام المحكمة كمنتدى لتعزيز جهود المساءلة عن الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "إدارة جو بايدن تساند إسرائيل وتعارض اتهامات جنوب أفريقيا؛ الأمر الذي يضع الولايات المتحدة في أزمة، حال صدور حكم ضد تل أبيب؛ لأنه ليس في مصلحة السياسة الخارجية الأمريكية ولا من مصلحة مكانتها الدولية أن تدعم حكومة ترتكب انتهاكات ضد الإنسانية".
وتعليقًا على إجراءات جنوب أفريقيا القضائية في محكمة العدل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر، إن "الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تُشكّل إبادة جماعية".
واعتبر البيت الأبيض أن "دعوى جنوب أفريقيا أمام المحكمة الدولية لا أساس لها، ولا تستند إلى أي حقائق، وسوف تُؤتي بنتائج عكسية".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، إن "الجيش الإسرائيلي يرتكب انتهاكات كبيرة بحق الفلسطينيين، منها سرقة أعضاء جثث القتلى في قطاع غزة".
وأضاف القدرة لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل استهدفت المنظومة الصحية منذ اليوم الأول للحرب، بدايةً من منع إدخال المساعدات الطبية والوقود، مرورًا باستهداف 142 مؤسسة صحية؛ الأمر الذي أدى إلى خروج 76 مستشفى ومركزًا للرعاية الأولية عن الخدمة".
وأردف القدرة أنه "حتى الآن قُتل أكثر من 312 طبيبًا وكادرًا طبيًّا، أغلبهم من حملة التخصصات الطبية النادرة، إضافة إلى سجن 99 شخصاً من الكوادر الطبية منهم مدراء لمستشفيات في شمال قطاع غزة".
ونوه إلى "خروج 104 من سيارات الإسعاف عن الخدمة بعد استهدافها، وأن 800 ألف نسمة في القطاع باتوا بلا أدنى خدمات صحية الآن".
من جانبه، قال مسعود معلوف خبير العلاقات الدولية إن "مطالبات المجتمع الدولي بضرورة حماية الفلسطينيين غير كافية لوقف الحرب، وأن سحب الدول العربية السفراء من إسرائيل قد يُسهم في وقف انتهاكاتها في ظل عدم وصول المحكمة الجنائية الدولية إلى أي نتيجة ضد تل أبيب".
من جانبه، قال المحلل السياسي رائد نجم إن "محاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما اقترفته ضد المدنيين، أمر يمكن حدوثه خصوصًا أن المحكمة الجنائية أُسست لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وأوضح نجم لـ "إرم نيوز"، أن "إسرائيل تمتنع عن التعامل مع المحكمة وترفض تسليم المتهمين بارتكاب الجرائم"؛ لذلك يرى أن "أفضل وسيلة هي المحاكمة المباشرة دون إبلاغ تل أبيب".