ميليشيا حزب الله تتخذ تدابير للحد من خسائر المواجهات مع إسرائيل

مع سقوط العشرات من مقاتليها خلال الاشتباكات المستمرة منذ ثلاثة أسابيع على الحدود مع إسرائيل، بدأت ميليشيا حزب الله في اتخاذ تدابير للحد من خسائرها، بينما تستعد لاحتمال إطالة أمد الصراع، حسب ما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على خطط الحزب.

وفقدت الميليشيا الشيعية المدعومة من إيران 47 من مقاتليها في ضربات إسرائيلية على الحدود اللبنانية، منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس، حليفتها الفلسطينية، وإسرائيل، في السابع من تشرين الأول أكتوبر، وهو ما يمثل نحو خُمس عدد القتلى الذين سقطوا في حرب واسعة النطاق مع إسرائيل عام 2006.

ومع مقتل معظمهم في غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة، كشف حزب الله، للمرة الأولى، عن قدراته الصاروخية أرض-جو، وأعلن، أمس الأحد، أنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الواقعة. وقالت إسرائيل، يوم السبت، إنها تصدت لصاروخ أرض-جو أطلق من لبنان على إحدى طائراتها المسيرة، وإنها ردت بقصف موقع الإطلاق.

وقال أحد المصادر المطلعة لرويترز إن استخدام الصواريخ المضادة للطائرات كان إحدى الخطوات العديدة التي اتخذها حزب الله للحد من خسائره، والتصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تهاجم مقاتليه في التضاريس الوعرة وبساتين الزيتون على الحدود.

وأضاف المصدر أن حزب الله اتخذ "ترتيبات لتقليص عدد الشهداء"، دون الخوض في التفاصيل.