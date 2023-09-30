مقتل جندي وإصابة آخرين في استهداف حوثي لحفل عسكري في صعدة
استهدفت ميليشيا الحوثي، السبت، حفلاً عسكرياً أقامته قوات الجيش اليمني المتمركزة في جبهة علب بمديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد، احتفاءً بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر.
وأسفر الهجوم، الذي نفذته الميليشيات الحوثية باستخدام مدفعيتها وصواريخ الكاتيوشا وطيرانها المسيّر، عن مقتل جندي وإصابة آخرين، وفقاً لبيان صادر عن قيادة محور علب باقم العسكري.
وذكر البيان، بأن قوات الجيش اليمني في المحور، تمكنوا من التعامل مع الهجوم، وأسقطوا عبر الدفاعات الجوية عدداً من الطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين.
وأكد البيان، المنشور على صفحة المركز الإعلامي في محور علب بموقع "فيسبوك"، بأن هذا الهجوم "اختراق همجي، وتحدٍ واضح لكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام"، مؤكدين احتفاظهم بحق الرد.
وتسيطر قوات الجيش اليمني، منذ أكثر من سنتين، على أجزاء كبيرة من مديرية باقم الواقعة أقصى شمال محافظة صعدة وهي المعقل الرئيس للحوثيين.
وفي سياق متصل، شنّت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قصفاً مدفعياً، استهدفت من خلاله، أحد الأحياء السكنية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وبحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، فإن استهداف الحي السكني، الذي لا تقطنه سوى العائلات المدنية، قد خلّف العديد من الأضرار المادية الكبيرة في مباني المنازل.