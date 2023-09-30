مقتل جندي وإصابة آخرين في استهداف حوثي لحفل عسكري في صعدة

وذكر البيان، بأن قوات الجيش اليمني في المحور، تمكنوا من التعامل مع الهجوم، وأسقطوا عبر الدفاعات الجوية عدداً من الطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين.

وأكد البيان، المنشور على صفحة المركز الإعلامي في محور علب بموقع "فيسبوك"، بأن هذا الهجوم "اختراق همجي، وتحدٍ واضح لكل المساعي الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام"، مؤكدين احتفاظهم بحق الرد.

وتسيطر قوات الجيش اليمني، منذ أكثر من سنتين، على أجزاء كبيرة من مديرية باقم الواقعة أقصى شمال محافظة صعدة وهي المعقل الرئيس للحوثيين.