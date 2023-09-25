اليمن.. مقتل 4 من أفراد القوات الجنوبية في انفجارين بأبين

قتل 4 جنود وأصيب آخر، من أفراد القوات المسلحة الجنوبية، الأحد، في انفجارين متزامنين، استهدفا دورية أمنية راجلة، شمال شرق محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم، محمد النقيب، لـ"إرم نيوز"، إن أفراد إحدى الدوريات الأمنية الراجلة، التابعة للقوات المسلحة الجنوبية، تعرضّوا إلى شرك الغام زرعتها العناصر الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذها مهام أمنية في مسرح العمليات بـ"وادي رفض"، في أقصى الأطراف الشمالية الشرقية من مديرية مودية بمحافظة أبين، المتاخمة لمحافظة شبوة،

وأشار النقيب، إلى انفجار عبوتين ناسفتين متزامنتين، كانتا مزروعتين في المنطقة، وأسفرتا عن مقتل 4 جنود من أفراد القوات المسلحة الجنوبية وإصابة جندي آخر بجراح.

وتأتي عملية استهداف جنود القوات المسلحة الجنوبية في أبين، بالتوازي مع عملية أخرى بواسطة عبوة ناسفة، استهدفت سيارة إسعاف عسكرية، تابعة لقوات "دفاع شبوة"، جنوبي محافظة شبوة المجاورة لأبين، يوم أمس الأحد، ما أدى إلى مقتل 4 جنود كانوا على متنها.

والشهر الماضي، أطلقت القوات المسلحة الجنوبية، حملة أمنية وعسكرية واسعة، تدعى "سيوف حوّس"، شرقي مديرية مودية بأبين، ترمي إلى استكمال أهداف عملية "سهام الشرق" التي انطلقت قبل نحو عام لتطهير محافظة أبين من العناصر الإرهابية.

ونجحت القوات الجنوبية في استعادة السيطرة على أبرز معاقل تنظيم القاعدة في الأطراف الشرقية من محافظة أبين، وهو ما دفع التنظيم خلال الأشهر الماضية، إلى شنّ هجمات انتقامية منفردة، أدت إلى مقتل العشرات من العسكريين والأمنيين، كان آخرهم قائد قوات "الحزام الأمني" في أبين، العميد عبداللطيف السيد وعدد من مرافقيه، الشهر الماضي.