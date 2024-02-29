الرئاسة الفلسطينية: لا سلام مع بقاء مستوطنة إسرائيليةواحدة

أكد نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، مشدداً على أنه "لن يكون هناك سلام مع بقاء مستوطنة واحدة في الأراضي الفلسطينية".

وقال أبو ردينة: "لا سلام ولا أمن مع استمرار الاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضه، ودون الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وغزة".

وأدان "قرار السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي القدس الشرقية المحتلة"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل سياستها الهادفة إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران وعاصمتها القدس، من خلال استمرار الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني".