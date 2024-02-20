كيف تستغل الحركات المتطرفة حرب غزة لتوسيع الاستيطان؟

قالت مجلة "نيو ريبابلك"، إن حركة الاستيطان الإسرائيلية اغتنمت هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مبينة أن النواة الداخلية للحركة عقدت اجتماعاً في مدينة أسدود في نوفمبر/ تشرين الثاني، لإعداد خطة إعادة الاستيطان في غزة، وتوسيع أرض إسرائيل الكبرى وطرد شعب بكامله.

وعلى إثره، أقامت الحركة حفلاً راقصاً في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أشاد كل من حضروه بموقف الحركة الجريء، بأنه لا يجب معاملة سكان غزة على أنهم شعب، بل على أنهم "عقبة" ينبغي الدوس عليها بدون رحمة، وبمنعهم من الحد الأدنى من الحقوق، بحسب المجلة، التي أضافت أن الهدف السياسي للحركة هو بسط هيمنتها وسلطتها بشكل دائم، بغض النظر عن سفك الدماء أو العقارات المجانية.

فيما حذر وزير الليكود حاييم كاتس أن هذه قد تكون "الفرصة الأخيرة لإسرائيل لإعادة بناء وتوسيع أرضها"، أشارت المجلة إلى أن الإرادة السياسية تتوافق مع الإمكانات الحقيقية، وأن المخططات التي تعدها إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب لا تشمل أيًّا من الفلسطينيين.