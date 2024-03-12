وثقوها بكاميراتهم.. سلوكيات "مشينة" للجنود الإسرائيليين في غزة (فيديو)

ولم يمثل هذا السلوك حالة فردية من جندي انتابه سلوك شاذ أو مرض نفسي بسبب الحرب، بل تكرر في مشاهد عديدة وثقتها صور ومقاطع منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتفق طيف واسع من المراقبين والمحللين السياسيين على بعض الطبائع التي يمكن وصفها بـ"الإجرامية" بين جنود الجيش الإسرائيلي، مثل سرقة المقتنيات الثمينة من المنازل، والاستيلاء على البضائع من المحلات في وقائع نهب موثقة صوتًا وصورة.

ووصلت سلوكيات الجنود إلى حد ارتداء ملابس النساء الداخلية، والتباهي بذلك على مرأى العالم.

ويعرف عن جنود الجيش الإسرائيلي انتهاكهم الدائم للمعايير العسكرية، دون اكتراث بقادة أو قوانين، حيث ينتشر إدمان المخدرات، والشذوذ الجنسي، والاغتصاب، والتهريب، والعمالة بين قواته، ووصل الأمر إلى حد بيع السلاح الإسرائيلي للفلسطينيين أنفسهم للحصول على المال.

وأخيرًا، أقدم أحد الجنود على سرقة دمية بلاستيكية "مانكان"، تستخدم لعرض الملابس في المتاجر، وإلباسها ملابس نسائية داخلية تم سرقتها من أحد المنازل، والحديث معها على أنها زوجته التي تزوجها من غزة، في مشهد هزلي يعكس الحد الذي وصلت إليه الأمور لدى الجنود خلال الحرب.