حماس تنفي التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى مع إسرائيل

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الاثنين، أنه لا صحة لِما رددته وسائل إعلام منسوبًا لمصادر في الحركة عن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل.

وقال الرشق، في بيان مقتضب، فجر الاثنين: "لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام - منسوبًا لمصادر في حماس - بالتوصل لصفقة تبادل تبدأ من اليوم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.