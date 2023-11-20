حماس تنفي التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى مع إسرائيل
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الاثنين، أنه لا صحة لِما رددته وسائل إعلام منسوبًا لمصادر في الحركة عن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل.
وقال الرشق، في بيان مقتضب، فجر الاثنين: "لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام - منسوبًا لمصادر في حماس - بالتوصل لصفقة تبادل تبدأ من اليوم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
جاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس الأحد، إن إنجاز اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حماس يتوقف على قضايا "بسيطة" و"لوجستية"، وفق تقرير نشرته وكالة "فرانس برس".
وتواصل إسرائيل لليوم الـ45 شن حرب مدمرة على غزة؛ خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلًا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء.