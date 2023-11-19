قطر: تحديات "لوجستية" تعيق التوصل لاتفاق رهائن بين إسرائيل وحماس

أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن أهم النقاط العالقة التي تعرقل التوصل لاتفاق لإطلاق سراح عشرات من المحتجزين لدى حركة حماس أصبحت الآن "بسيطة للغاية" وهي في الأساس أمور عملية ولوجستية.

جاءت هذه التصريحات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أمس السبت، ذكر أنه جرى الاتفاق على إطلاق سراح 50 محتجزا، فيما نفى البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء، عن مسؤول مطلع على سير المفاوضات قوله، إن "وسطاء قطريين حاولوا التفاوض على اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يشمل إطلاق سراح نحو 50 مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام".

وقال المسؤول في ذلك الوقت، إن هناك موافقة على المبادئ العامة للاتفاق لكن إسرائيل لا تزال تتفاوض على التفاصيل.