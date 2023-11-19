قطر: تحديات "لوجستية" تعيق التوصل لاتفاق رهائن بين إسرائيل وحماس
أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن أهم النقاط العالقة التي تعرقل التوصل لاتفاق لإطلاق سراح عشرات من المحتجزين لدى حركة حماس أصبحت الآن "بسيطة للغاية" وهي في الأساس أمور عملية ولوجستية.
جاءت هذه التصريحات في أعقاب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أمس السبت، ذكر أنه جرى الاتفاق على إطلاق سراح 50 محتجزا، فيما نفى البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق.
ونقلت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء، عن مسؤول مطلع على سير المفاوضات قوله، إن "وسطاء قطريين حاولوا التفاوض على اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يشمل إطلاق سراح نحو 50 مقابل إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام".
وقال المسؤول في ذلك الوقت، إن هناك موافقة على المبادئ العامة للاتفاق لكن إسرائيل لا تزال تتفاوض على التفاصيل.
وأشار رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في الدوحة إلى أن "التحديات التي تواجه الاتفاق هي تحديات عملية ولوجستية فقط".
وأضاف "يشهد الاتفاق حالة من الشد والجذب من وقت لآخر في الأسابيع القليلة الماضية. لكنني أعتقد أنكم تعلمون أنني الآن أكثر ثقة بأننا قريبون بما يكفي للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد هؤلاء الأشخاص بأمان إلى ديارهم".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس توصلت لاتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال من المحتجزين في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.