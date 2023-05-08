الأردن: عندما نتخذ أي خطوة بشأن تهديد أمننا سنعلنها في الوقت المناسب
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إن بلاده هي الأكثر تأثراً بالأزمة السورية في المنطقة والتي سببت "كوارث عديدة"، على حد تعبيره.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي: "عندما نتخذ أي خطوة تتعلق بتهديد أمننا سنعلنها في الوقت المناسب"، وفق ما أوردته وكالة "بترا" الرسمية.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن مقتل مرعي الرمثان المعروف بأنه أكبر تاجر مخدرات في سوريا والمسؤول الأول عن تهريب المخدرات إلى الأردن عبر الحدود، في غارة جوية يرجح أنها أردنية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال الصفدي إنّ "مشكلة المخدرات هي تهديد كبير للمملكة وللمنطقة وللعالم أجمع في ضوء تصاعد عمليات تهريب المخدرات، وخلال اجتماع عمان حول الأزمة السورية، تمت مناقشة ذلك".
وأوضح أن "هناك اتفاقًا أردنيًا سوريًا، لتشكيل فريق أمني سياسي مشترك لمواجهة خطر المخدرات والانتهاء منه بشكل كامل".
وأردف قائلاً: "مستمرون بالعمل لإنشاء اللجنة، وسنتواصل مع وزارة الخارجية السورية لاتخاذ آلية عمل واضحة".