بعد عام من الحرب.. الأزمة الإنسانية تتفاقم في السودان

"طعامنا أوراق الأشجار".. بهذه العبارة الموجعة تحدثت السودانية زينب آدم، عن مأساة الحرب في بلادها، التي دخلت عامها الثاني، والدموع تتساقط من عينيها الغائرتين بفعل الجوع والعجز أمام أطفالها الخمسة.

وسببت الحرب في السودان والتي اندلعت في الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، بين الجيش، وقوات الدعم السريع أوضاعًا إنسانية صعبة في عموم البلاد التي امتد إليها الصراع.

وقتل جراء المعارك ما يزيد عن 13 ألفًا من المدنيين وتوزع نحو 8 ملايين بين النزوح واللجوء في دول الجوار، بينهم 3 ملايين طفل يعانون سوء التغذية توفي منهم ما يزيد عن 300 طفل حسب إحصاءات رسمية.

ووضع فشل مساعي التهدئة ووقف الحرب وتعثر الاتفاق بين طرفي الصراع حول توصيل المساعدات الإنسانية، أكثر من نصف السودانيين على حافة الجوع في بلد كان يعرف بسلة غذاء العالم، كل شيء يشكو من الدمار وتأبى المدافع أن تتوقف.