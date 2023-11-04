مقتل رئيس بلدية بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، إن قصفا إسرائيليا استهدف مخيم النصيرات أدى إلى مقتل رئيس بلدية الزهراء مروان حمد وعدد من أفراد أسرته.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ29 على التوالي، شن الغارات وقصف التجمعات السكنية واستهداف المستشفيات، وتنفيذ أحزمة نارية وقصف مدفعي عنيف، وتوغل بري في غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مدخل مستشفى النصر المخصص للأطفال، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما قصفت مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء، ما تسبب بحريق كبير في المكان أخرج المولد من الخدمة.

ودمرت الطائرات خزان مياه عموميا يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما دمرت مسجداً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.