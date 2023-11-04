مقتل رئيس بلدية بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات
قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، إن قصفا إسرائيليا استهدف مخيم النصيرات أدى إلى مقتل رئيس بلدية الزهراء مروان حمد وعدد من أفراد أسرته.
يأتي ذلك في ظل مواصلة الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ29 على التوالي، شن الغارات وقصف التجمعات السكنية واستهداف المستشفيات، وتنفيذ أحزمة نارية وقصف مدفعي عنيف، وتوغل بري في غزة.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية مدخل مستشفى النصر المخصص للأطفال، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما قصفت مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء، ما تسبب بحريق كبير في المكان أخرج المولد من الخدمة.
ودمرت الطائرات خزان مياه عموميا يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما دمرت مسجداً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
كما قصفت الزوارق الإسرائيلية قوارب للصيادين في رفح ودير البلح، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وأطلقت الطائرات عشرات الصواريخ المجنحة والارتجاجية على مناطق في حي الزيتون وتل الهوا، تزامنا مع سماع إطلاق نار كثيف في منطقة التوغل وقصف مدفعي عنيف.
واستهدفت الطائرات ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، كما قصفت عمارة الزهارنة في حي النصر غرب غزة، ومنزلاً مأهولاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقصف الطيران الإسرائيلي منزلاً لعائلة الجوجو وسط مدينة غزة، فيما ارتقى 4 شهداء، أغلبهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون جراء قصف منزل عائلة النجار جنوب القطاع.