تقرير: معركة خلافة عباس قد تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية

حذرت منظمة مجموعة الأزمات الدولية (ICG)، في تقرير جديد صادر عنها، من أن وفاة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد تؤدي إلى اندلاع احتجاجات جماهيرية وأعمال عنف وحتى إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

ورأت المنظمة أن أفضل سيناريو لذلك، هو إجراء انتخابات ديمقراطية، إلا أنه سيظل الخيار "الأقل احتمالًا".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الصادرة اليوم الأربعاء، قالت المنظمة في تقريرها: إن "رئيس السلطة الفلسطينية البالغ من العمر 87 عامًا ليس له خليفة محدد ومتفق عليه، ومن ناحية أخرى، ينقسم المجتمع الفلسطيني إلى مجموعات عديدة وهناك عدد غير قليل من الخلفاء المحتملين الذين يرغبون في هذا المنصب".