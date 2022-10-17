"لعبة العروش".. ماذا سيحدث إذا ترك محمود عباس منصبه؟

وأضاف: "كان في ظل ياسر عرفات لمدة 15 أو 20 عامًا، وعندما رحل، سنحت له الفرصة كي يبزغ وينتقم"، على حد قوله.

ورأت "الغارديان" أن "حكم عباس عبارة عن شبكة من المتناقضات، فهو مدبر المؤامرات داخل المقاطعة في رام الله، بين الحلفاء والتابعين داخل دوائر فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، كما أنه يحظى باحترام نظرائه الدوليين الذين لا يزالوا يشيدون بدوره المحوري في اتفاقات السلام في التسعينيات".

واعتبرت الصحيفة، أن الوضع في الداخل الفلسطيني مختلف، حيث "يتعرض الرئيس للسخرية باعتباره غير كفؤ ومتناقض، وفي إسرائيل لم يعد يُنظر إليه كشريك في السلام، ولكن باعتباره حصنًا مضادًا لحركات مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، فإنه أيضًا لا يتم النظر إليه بوصفه عدوًا".

ونقلت عن جبريل الرجوب، الأمين العام للجنة المركزية لحركة فتح، والمقرب من عباس، قوله: "نظامنا ليس نموذجًا أفلاطونيًا، وهناك العديد من الأسباب، لذلك أبومازن هو الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي يتمتع بشرعية منتخبة، إنه الوحيد الذي يستطيع ويجب أن يقود، بينما منتقدوه متحررون من القيود التي يعمل في ظلها"، وفق تعبيره.

خلفاء أبومازن المرتقبون

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال استقالة أبومازن من منصبه أو وفاته، فإنه بموجب القانون الفلسطيني، من المفترض أن يصبح رئيس مجلس النواب رئيسًا مؤقتًا، وسيتم إصدار مرسوم بالانتخابات خلال 60 يومًا، ومع ذلك، فإن الانقسام بين فتح وحماس منذ 2006 يعني أن هذا السيناريو شبه مستحيل، ولا توجد آليات مؤسسية واضحة لإدارة انتقال السلطة.

وقالت الغارديان، إنه من المتوقع -على نطاق واسع- أن يصبح حسين الشيخ، أحد أنصار عباس، والذي تم تعيينه أمينًا عامًا للجنة التنفيذية بالسلطة الفلسطينية، في مايو/ أيار الماضي، رئيسًا للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية أيضًا، رغم أن الرجل البالغ من العمر 60 عامًا لا يحظى بشعبية، وسبق اتهامه بالفساد والاعتداء الجنسي، وهي اتهامات نفاها بشدة.

ونقلت الصحيفة عنه في مقابلات سابقة، قوله إنه "يجب انتخاب الزعيم الفلسطيني المقبل، لكن فقط إذا سمحت إسرائيل لسكان القدس الشرقية المحتلة بالتصويت، وهو أمر غير مرجح"، كما شدد على أهمية علاقة السلطة بإسرائيل، و"تم تفسير زيارته لواشنطن، في وقت سابق من هذا الشهر، على أنها بمنزلة دعم من البيت الأبيض له كي يكون خليفة أبومازن".

ولفتت إلى أن هناك منافسين آخرين على منصب رئيس السلطة الفلسطينية من بينهم، رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، ومروان البرغوثي، المسجون لدى إسرائيل، والذي يحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني، إضافة إلى محمد دحلان، اللاعب الإقليمي البارز والنافذ، الذي يملك علاقات مع الحركات المسلحة في الضفة الغربية وغزة.

إسرائيل تترقب

ورصد تقرير "الغارديان" بعض السيناريوهات، ومن بينها أن يؤدي الصراع على السلطة داخل حركة فتح إلى تأجيج موجة العنف التي تجتاح الضفة الغربية، أو حرب أهلية أخرى مع حماس، أو انتفاضة ضد السلطة، أو انتفاضة ثالثة ضد إسرائيل، وكلها احتمالات قائمة في حالة حدوث فراغ كبير في السلطة، لكن الصحيفة أكدت أن إسرائيل تستعد لكل هذه الاحتمالات.

وقالت إن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت مؤخرًا عن خطة للجيش الإسرائيلي، تحمل الاسم الرمزي (غروب الشمس)، في التعامل مع الفترة التالية لوفاة عباس، بما في ذلك انتشار كبير للقوات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وعمليات محتملة لإنقاذ المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين.

وأضافت أن "هناك خطة ثانية، يشار إليها باسم (صراع العروش)، والمصممة لمواجهة الموقف الذي تحاول فيه الجماعات الفلسطينية المسلحة والفصائل السياسية المتنافسة السيطرة على مناطق مختلفة من الضفة الغربية".

ونقلت عن حنان عشراوي، التي استقالت من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في العام 2020، قولها إن "الوضع في منحدر غامض. وهذا ليس خطأ عباس بالكامل، نحن نعيش في ظل احتلال وحشي، وقد تم عمل كل شيء لإخفاق السلطة الفلسطينية وتقديمها كمقاولين من الباطن من أجل الأمن الإسرائيلي"، بحسب قولها.