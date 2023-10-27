هنية: كل المنطقة على صفيح ساخن بسبب حرب غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن استمرار العدوان على غزة سيُخرج المنطقة عن السيطرة، مشيرًا إلى أنها أصبحت على صفيح ساخن.

وأضاف "هنية" في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، إن "مآلات طوفان الأقصى هي نتيجة ستصاحب كل مراحلنا على أرض فلسطين، وفي صراع الأمة والمقاومة مع المشروع الصهيوني".

وناشد هنية شعوب الأُمتين العربية والإسلامية، وأحرار العالم، لدعم هذه المقاومة، وإسنادها بالمال، والسلاح، والتكنولوجيا.

ودعا "أحرار العالم، والدول الشقيقة، والصديقة، والحليفة، إلى ممارسة كل الضغط المطلوب بكافة المحافل والاتجاهات لوقف العدوان على غزة، ووقف الحرب ضد الأطفال والنساء والشيوخ، والمستشفيات والمساجد والمدارس والجامعات".