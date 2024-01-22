مقتل 10 مدنيين بقصف للجيش السوداني غرب كردفان
قُتل نحو 10 مدنيين قرب مدينة المجلد السودانية، بينهم 7 نساء، إثر قصف جوي نفذه الطيران الحربي للجيش على المدينة التابعة لولاية غرب كردفان، وفق مصادر محلية، الإثنين.
وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن القصف الجوي استهدف قرية تسمى "أبوخبوب" ريفي محلية المجلد، فجر الإثنين، ما تسبب بتدمير عدد من المنازل، ونفوق عدد كبير من ماشية الضأن، مؤكدة أن القرية لا يوجد فيها أي مظاهر لقوات الدعم السريع.
وظل الجيش السوداني يقصف من حين لآخر عددًا من المواقع، خصوصًا في جنوب دارفور وودمدني والديبيات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.
ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر صورًا وأخبارًا لمن فقدوا حياتهم إثر سقوط قذائف عشوائية على منازلهم بمناطق الصراع في السودان.