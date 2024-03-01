بسبب دعم إسرائيل.. نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام "العدل الدولية"

قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن نيكاراغوا تقدمت بدعوى للمحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وكانت نيكاراغوا قد أبدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني في وقت سابق، حيث زار وزير خارجيتها دنيس مونكادا الضفّة الغربية لإبداء تضامن حكومة الرئيس دانيال أورتيغا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة "العدوان الوحشي" الإسرائيلي.

وتؤيّد نيكاراغوا الاعتراف بدولة فلسطين، وقد فتحت سفارة في رام الله حيث مقرّ السلطة الفلسطينية. لكنّ ماناغوا تحتفظ أيضاً بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، استؤنفت في 2017 بعدما انقطعت طيلة سبع سنوات.