ميليشيا عراقية تتبنى هجوما استهدف قاعدة أمريكية في سوريا
تبنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" هجوما صاروخيا استهدف الاثنين، قاعدة "كونيكو" التي تضم قوات أمريكية في دير الزور في الشمال الشرقي من سوريا.
وفي بيان لها، تداولته منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية اليوم، أشارت الميليشيا إلى إن هذا الهجوم يأتي "استمرارًا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".
ووفق الييان، فإن هذا الهجوم هو الثالث الذي يستهدف قاعدة كونيكو في سوريا.
ونقلت مواقع إخبارية سورية عن مصادر محلية، أن خمسة صواريخ على الأقل سقطت على القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية الأمريكية حلّقت بشكل مكثف عقب الاستهداف واخترقت جدار الصوت في سماء المنطقة.
وفي وقت سابق، حذَّرت ميليشيات عراقية تدعمها إيران من أنها ستزيد وتيرة عملياتها المسلحة في سوريا والعراق ضد القواعد والقوات الأمريكية.