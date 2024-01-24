ميليشيا عراقية تتبنى هجوما استهدف قاعدة أمريكية في سوريا

تبنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" هجوما صاروخيا استهدف الاثنين، قاعدة "كونيكو" التي تضم قوات أمريكية في دير الزور في الشمال الشرقي من سوريا.

وفي بيان لها، تداولته منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية اليوم، أشارت الميليشيا إلى إن هذا الهجوم يأتي "استمرارًا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردًّا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".

ووفق الييان، فإن هذا الهجوم هو الثالث الذي يستهدف قاعدة كونيكو في سوريا.