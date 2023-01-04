35 قتيلاً جراء انفجارين في وسط الصومال

وقال المسؤول الصومالي إن عدد قتلى هجوم بسيارتين ملغومتين في منطقة هيران وسط البلاد ارتفع إلى 35، وذلك ارتفاعا من 15 قتيلا على الأقل أعلن عنهم في وقت سابق.

وقال محمد معلم آدم قائد مجموعة مسلحة محلية مرتبطة بالقوات الحكومية في محاس البلدة التي وقع فيها الهجوم: إن 19 شخصا، بينهم عناصر في القوات الأمنية ومدنيون، قُتلوا في التفجيرين".

وفي وقت سابق اليوم، تم الإعلان عن مقتل 15 شخصا على الأقل، قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن ارتفاع عدد القتلى.

وقال مسؤول أمني في وقت سابق إن إرهابيين هاجموا بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجيرين، عبر موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.