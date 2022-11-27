الصومال.. هجوم يستهدف فندقًا يستخدمه مسؤولون حكوميون في مقديشو

هاجم مسلحون يشتبه بكونهم متشددين من حركة الشباب فندقًا يستخدمه مسؤولون حكوميون في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما نقلته "رويترز" عن ضابط بالشرطة.

وأضاف الضابط محمد عبدي أن المهاجمين اقتحموا فندق "فيلا روز"، القريب من القصر الرئاسي، بالمتفجرات والبنادق، ولم يتضح بعد عدد المهاجمين.

وكتب وزير الدولة لشؤون البيئة آدم أو هيرسي عبر حسابه على "تويتر" "أنه نجا من تفجير إرهابي استهدف مقر إقامته في الفندق"، الذي يقيم فيه العديد من المسؤولين الحكوميين.

ويعيد هذا الحادث للأذهان اقتحام متشددين من حركة الشباب، لفندق "حياة" في مقديشو، خلال شهر آب/أغسطس الماضي، بعد حصار استمر ساعات.