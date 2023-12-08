"يقدم العربة على الحصان".. قلق في ليبيا من دعوة الدبيبة إلى "دستور دائم"

أثارت دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إلى إصدار دستور دائم للبلاد، قبل الذهاب في انتخابات عامة، مخاوف من إمكانية أن تشكل هذه الخطوة عقبة جديدة أمام الاستحقاق الانتخابي المرتقب في ليبيا.

وتشهد ليبيا جدلا متصاعدا حول القدرة على صياغة دستور وتنظيم استفتاء ثان لإقراره في ظل الانقسام الذي تعيشه المؤسسات السياسية والسيادية شرقا وغربا.

ومؤخرا، تم تأسيس هيئة تحت مسمى "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا"، وهي هيئة قامت بالفعل بصياغة مسودة لدستور ودعت إلى عرضه على الاستفتاء الشعبي، لكن هناك مخاوف من أن يؤدي عدم التصويت عليه بالموافقة إلى مزيد من تأزم الوضع لاسيما في غياب قانون متوافق عليه لتنظيم الاستفتاء.

وعلق النائب في البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي قائلا إن "دعوة الدبيبة لإصدار دستور دائم محاولة لإطالة أمد الأزمة لأنه من الصعب التفاهم على دستور موحد، ولو كنا سنتفاهم حول ذلك لنجحت لجنة الـ 60 في إقرار دستور توافق عليه كل مدن ومناطق ليبيا".