نيويورك تايمز: حماس تستخدم أسلحة مصدرها الجيش الإسرائيلي

ونقلت الصحيفة عن خبراء أسلحة إسرائيليين وغربيين، قولهم إن حماس قامت أيضًا بتسليح مقاتليها بأسلحة مسروقة من القواعد العسكرية الإسرائيلية، استولى عليها جنود ومهربون إسرائيليون ثم باعوها لوسطاء يعملون لصالح حماس.

وأضافت أن المعلومات الاستخبارية أظهرت أن السلطات الإسرائيلية أساءت الحكم على نوايا حماس قبل الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقللت أيضًا من قدرتها على الحصول على الأسلحة، لا سيما أن المتفجرات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية مكّنت حماس من إمطار إسرائيل بالصواريخ، وللمرة الأولى، اختراق البلدات الإسرائيلية من سياج غزة.

حقبة فيتنام

وأبلغ مايكل كارداش، النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في الشرطة الإسرائيلية، الصحيفة "أن الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيس للمتفجرات بالنسبة لحماس".

وقال خبراء أسلحة، إن ما يقرب من 10% من الذخائر عادة لا تنفجر، ولكن في حالة إسرائيل وصلت النسبة إلى 15%، بحسب ما أبلغ ضباط من المخابرات الإسرائيلية الصحيفة، التي بينت أنه في حالة إسرائيل الرقم أعلى لأن ترسانة إسرائيل تشمل صواريخ تعود إلى حقبة فيتنام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال سنوات من القصف المتقطع والقصف الأخير لغزة تناثرت في القطاع آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة، التي تنتظر إعادة استخدامها.

وأوضحت الصحيفة، أن القنبلة الواحدة التي تزن 750 رطلاً والتي لا تنفجر يمكن أن تتحول إلى مئات الصواريخ أو القنابل المضادة للآليات والأفراد، لافتة إلى أن قدرة حماس على إعادة استخدام بعض المتفجرات والأسلحة إسرائيلية الصنع أذهلت خبراء الأسلحة والدبلوماسيين.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية كانت على علم أن مستودعات الأسلحة الخاصة بها كانت عرضة للسرقة، وهو ما أكده تقرير عسكري صدر، في مطلع العام الماضي، أن آلاف طلقات الرصاص ومئات الأسلحة والقنابل اليدوية قد سُرقت من قواعد سيئة الحراسة.