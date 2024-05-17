هل تتبع إسرائيل سياسة "الأرض المحروقة" في جباليا؟

يتَّبع الجيش الإسرائيلي في عمليته العسكرية البرية الثانية على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، سياسة "الأرض المحروقة" أو ما يعرف بـ"هانيبال"، التي تعني تدمير كل شيء أمام القوات البرية قبل الاجتياح، وذلك بحسب ما أوردت تقارير حقوقية اعتمدت على شهادات المواطنين.

محرمة دوليًّا

وقال الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى، إن "السياسة العسكرية المتبعة في مخيم جباليا لا تصنف إلا بأنها ضمن الخطط العسكرية المحرمة دوليًّا مع تهجير وقتل المدنيين وملاحقتهم في مراكز الإيواء، ومحاصرتهم داخل المباني، وارتكاب مجازر إعدام جماعي بحقهم".

وأضاف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي هو جيش يعتمد على الكثير من الهواة إلى جانب المرتزقة والذين لا تتعدى أعمارهم أوائل العشرينات"، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي يمتلك ترسانة عسكرية فتاكة مدعمة بأحدث التقنيات التكنولوجية.