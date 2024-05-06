مقتل 16 فلسطينياً من عائلتين إثر غارة إسرائيلية على منزلين في رفح

قتل 16 فلسطينياً، من أفراد عائلتين، فجر الاثنين، جراء غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منزلين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

تأتي تلك الغارات العنيفة بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين إثر هجوم نفذته حركة حماس استهدف حشوداً عسكرية إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم.

وأفادت فرق الدفاع المدني الفلسطيني، بأن "حصيلة القتلى وصلت إلى 16، منهم 7 من عائلة العطار و9 من عائلة قشطة".

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة إن "طواقهما تمكنت من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين، بعد قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلاً لعائلة قشطة شرق محافظة رفح الليلة".