نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 70 فلسطينيا

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إسرائيل شنت حملة اعتقالات فجر اليوم الجمعة، شملت 70 فلسطينيا تركزت في مدن القدس والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف النادي في بيان له، أن من بين المعتقلين "سيدتان وصحفي، في ظل استمرار حملات الاعتقال، وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحق أبناء شعبنا منذ السابع من أكتوبر الجاري".

وأوضح النادي في بيانه، أنه "بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الجاري، تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى) إلى أكثر من (1530) حالة اعتقال".