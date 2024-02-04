"المونيتور": إسرائيل مستمرة بإقامة منطقة عازلة في غزة
قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن إسرائيل مستمرة في تنفيذ خطتها، غير المعلنة، الرامية إلى الاستيلاء على جزء كبير من الأراضي من قطاع غزة، لعمل منطقة عازلة يعارضها الأمريكيون وحلفاؤهم.
وكانت الولايات المتحدة أكدت مرارًا أن أراضي غزة يجب ألّا تتغير، وإن إنشاء منطقة عازلة سينتهك هذا المبدأ.
وأضاف الموقع أن التكلفة من الجانب المدني في قطاع غزة قد تكون باهظة، بفعل استمرار الجيش الإسرائيلي في تدمير المباني بشكل منهجي لإنشاء المنطقة العازلة.
ويُعتبر الشهر الماضي، الذي سجل الخسائر الأعلى حتى في الجانب الإسرائيلي بعد مقتل 21 جنديا وضابطا أثناء تفجير مبانٍ، بمثابة لمحة عن التكتيكات المستخدمة لتطهير المنطقة الحدودية.
ونقل عن خبراء وجماعات حقوقية، أن محاولات الجيش الإسرائيلي الاستمرار في الضغط لتهجير سكان غزة، بما في ذلك من المنطقة الحدودية، قد تنتهك قوانين الحرب.
وقالت نادية هاردمان، الخبيرة في مجال حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش": "إننا نرى أدلة متزايدة على أن إسرائيل تبدو وكأنها تجعل أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للعيش".
وأضافت هاردمان: "أحد الأمثلة الواضحة على ذلك قد يكون المنطقة العازلة؛ وهذا قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب".
وتابع التقرير أن الجانب الإسرائيلي، وحتى بعض مواطني غلاف غزة، يرى أن الجانب الأمني وضرورة تحقيق الاستقرار للسكان القريبين من حدود غزة يفرض وجود منطقة عازلة كهذه.
وبالرغم من أن إسرائيل قررت عدم إقامة منطقة عازلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلا أنه، على ما يبدو، تم إحياء الفكرة بعد عقدين من الزمن.
وقد تلجأ، بفعل الضغوط الأمريكية والدولية، إلى تجنب التصعيد وتحقيق الأمن لمواطنيها من خلال استخدام أراضيها لإنشاء منطقة أمنية عازلة.
واختتم التقرير بالقول إن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على فرضية التخطيط لإنشاء المنطقة العازلة.