"المونيتور": إسرائيل مستمرة بإقامة منطقة عازلة في غزة

وأضاف الموقع أن التكلفة من الجانب المدني في قطاع غزة قد تكون باهظة، بفعل استمرار الجيش الإسرائيلي في تدمير المباني بشكل منهجي لإنشاء المنطقة العازلة.

ويُعتبر الشهر الماضي، الذي سجل الخسائر الأعلى حتى في الجانب الإسرائيلي بعد مقتل 21 جنديا وضابطا أثناء تفجير مبانٍ، بمثابة لمحة عن التكتيكات المستخدمة لتطهير المنطقة الحدودية.

ونقل عن خبراء وجماعات حقوقية، أن محاولات الجيش الإسرائيلي الاستمرار في الضغط لتهجير سكان غزة، بما في ذلك من المنطقة الحدودية، قد تنتهك قوانين الحرب.

وقالت نادية هاردمان، الخبيرة في مجال حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش": "إننا نرى أدلة متزايدة على أن إسرائيل تبدو وكأنها تجعل أجزاء كبيرة من غزة غير صالحة للعيش".

وأضافت هاردمان: "أحد الأمثلة الواضحة على ذلك قد يكون المنطقة العازلة؛ وهذا قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب".