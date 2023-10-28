بعد إسقاط مسيّرات دخلت مصر.. السيسي يدعو "الجميع" لاحترام سيادة بلاده

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجميع، السبت، إلى احترام سيادة مصر وموقفها في المنطقة وذلك في أعقاب سقوط طائرات مسيرة على مدينتين مصريتين تطلان على البحر الأحمر الجمعة.

وقال السيسي خلال الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المنعقد في القاهرة إن "المصريين يجب أن يشعروا بالأمان وإن الجيش قادر على حماية البلاد"، مشددا على أن "مصر ستواصل لعب دور إيجابي في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وأنها لا تريد أن يتسع الصراع إقليميا".