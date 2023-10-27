مصر تكشف نتائج التحقيق بحادثتي طابا ونويبع

أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ، أن المقذوفين الذين سقطا صباح اليوم الجمعة، في مدينتي طابا ونويبع جنوب سيناء، هما طائرتان موجهتان من جنوب البحر الأحمر إلى شماله.

وأضاف عبد الحافظ في بيان، أن التحقيق الذي أجري بمعرفة لجنة مختصة، أثبت أن ما سقط في المدينتين هما طائرتان موجهتان.

وأوضح أنه تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها في منطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا.

وأكد أنه يجري حاليا قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.