شبكة أمريكية: قرار "العدل الدولية" تجاه إسرائيل سيكون له عواقب

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، في تقرير لها، أنه "رغم أن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بسلطة إنفاذ أحكامها، إلا أن هنالك عواقب لما أمرت به وما لم تأمر به في حكمها الذي أصدرته، الجمعة، تجاه إسرائيل.

وأكد التقرير أنه "بالنسبة للبعض، فإن مطالبة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بأن تبذل إسرائيل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، كانت بمثابة ضربة رمزية قوية للحرب".

وتابع التقرير: "مع ذلك، لم تصل المحكمة إلى حدِّ الأمر بوقف إطلاق النار الفوري الذي رغب فيه الفلسطينيون ومؤيديهم، ما يؤدي إلى معركة قانونية معقدة تستمر لسنوات في الوقت الذي يتواصل فيه القتال".

ورأت الشبكة الأمريكية أن "حكم المحكمة لم يكن بمثابة الإدانة الكاملة التي أرادها الفلسطينيون، أو الرفض القاطع الذي دعت إليه إسرائيل. لكن القضاة حكموا فعليًّا بأنه عندما يتعلق الأمر باتهامات الإبادة الجماعية، فإن هناك قضية يجب النظر فيها، وإجراء فوريًّا يجب على إسرائيل اتخاذه".

ووصف ويليام شاباس أستاذ القانون الدولي في جامعة "ميدلسكس"، القرار بأنه "إنجاز رائع لدولة جنوب أفريقيا التي رفعت القضية".

وفي تصريح آخر لشبكة "إن بي سي نيوز" قال شاباس: "إسرائيل قالت، سابقًا، إنها تتوقع من المحكمة رفض الطلب، لكن المحكمة لم تفعل ذلك. فهي تتعامل مع هذا الأمر على أنه أمر بالغ الجدية".