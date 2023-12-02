"وول ستريت جورنال": إسرائيل توعدت باغتيال قادة حماس حول العالم "علانية"

كما استخدمت إسرائيل سيارة مفخخة لاغتيال أحد قادة حزب الله في سوريا، وبندقية يتم التحكم فيها عن بعد لقتل عالم نووي في إيران، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين سابقين.

وأثار تصريح الاغتيالات هذا جدلاً بين مسؤولي المخابرات الإسرائيليين السابقين حيث وصف مدير الموساد السابق، إفرايم هاليفي، ذلك بأنه غير حكيم، وأضاف أن "قتل قادة حماس لن يقضي على التهديد، ومن الممكن أن يُفضي إلى تأجيج أتباع المجموعة، وتسريع خلق تهديدات أسوأ".

"انهض واقتل أولاً"

وأوضح هاليفي، الذي وصف الخطة بأنها بعيدة المنال أيضًا، "أن عملية ملاحقة حماس على نطاق عالمي، ومحاولة إزالة جميع قادتها بشكل منهجي من هذا العالم هي رغبة في الانتقام، وليس رغبة بتحقيق هدف إستراتيجي".

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد تكون أكثر دول العالم خبرة في تنفيذ حملات الاغتيالات، فمنذ الحرب العالمية الثانية، نفذت أكثر من 2700 عملية من هذا النوع، بحسب كتاب "انهض واقتل أولاً" للصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان.

وتشير الصحيفة إلى ما حوادث من التاريخ قائلة إنه وحتى قبل تأسيس إسرائيل العام 1948، قتل مسلحون يهود الدبلوماسيين الأوروبيين الذين شاركوا في الإدارة البريطانية لفلسطين الانتدابية، وفي الستينيات، استخدم جواسيس إسرائيليون رسائل مفخخة لاستهداف علماء ألمانيا النازية السابقين الذين ساعدوا مصر في تطوير الصواريخ.

ردود الفعل العكسية

واستشهدت الصحيفة بمجموعة من عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في دول عربية وغربية على امتداد السنوات الماضية، وتسببت بالكثير من الحرج والأزمات الدبلوماسية مع الدول التي نُفذت فيها هذه العمليات.

وأكدت الصحيفة، أن عمليات القتل المستهدف في الخارج يمكن أن تنتهك القانون الدولي وتتعرض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول التي يعمل فيها القتلة دون إذن منهم، ولكن من الناحية العملية، واصلت إسرائيل وغيرها عمليات القتل المستهدف وتغلبت على التداعيات.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية