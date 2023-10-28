أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء حرب غزة

قائمة الاغتيالات

وبعد هجوم حماس الكبير بيومين، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في الحركة ومسؤول الاقتصاد بمكتبها السياسي جواد أبو شمالة، وعضو المكتب زكريا أبو معمر.

وفي الثاني عشر من الشهر، أعلن تصفية محمد أبو شمالة القيادي في القوة البحرية التابعة لحماس في منطقة رفح، والذي قال إن منزله استخدم كمخزن لوسائل قتالية بحرية.

كما أعلنت إسرائيل بعدها بيومين قتل مراد أبو مراد المسؤول في القوة الجوية لحماس، وعلي القاضي وهو قائد في وحدة النخبة، وقاد إحدى العمليات في هجوم حماس الأخير.

وبعد يوم، أضافت إسرائيل أنها تمكنت من قتل بلال القدرة قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خان يونس، والذي كان مسؤولًا عن الهجوم في نيريم ونير-عوز.

وفي السابع عشر من الشهر، أعلن تصفية أسامة المزيني رئيس مجلس شورى حماس، وأيمن نوفل الذي شغل منصب قائد المنطقة الوسطى في الحركة، وقائد المخابرات العسكرية السابق في قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل، في الثاني والعشرين من الشهر، اغتيال محمد قطامش نائب قائد منظومة المدفعية الصاروخية في حماس، والمسؤول عن إدارة إطلاق الصواريخ والنيران في لواء الوسطى.

قادة كتيبة الدرج

وقام الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي بنشر خمسة أسماء قال إنهم لقادة في المنظومة الجوية بحماس تم اغتيالهم، هم: مراد أبو مراد، ومعاذ عبد الرحمن، وعثمان حمدان، ومحمود الريفي، وغسان الشلفوح.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، في وقت سابق، اغتيال شخص يدعى مراد أبو مراد، ثم عاود نشر الاسم ضمن الاغتيالات التي جرت في الثاني والعشرين من الشهر.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر، أعلنت إسرائيل تصفية قائد كتيبة شمالي خان يونس، تيسير مباشر، ثم أفادت بعدها بيوم باغتيال نائب قائد مديرية المخابرات في الحركة شادي بارود، وقائد كتيبة الدرج والتفاح رأفت عباس، ونائبه إبراهيم جذبة، وقائد المساعدات الحربية والإدارية في الكتيبة طارق معروف.

وفي السابع والعشرين من الشهر، أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية مدحت مباشر، قائد كتيبة غربي خان يونس في حركة حماس، الذي قال إنه قناص وخبير عبوات ناسفة شارك في عدة عمليات ضد إسرائيل.