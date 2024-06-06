استعداداً لـ"حرب واسعة".. إسرائيل تعتزم نشر 50 ألف جندي على حدود لبنان

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الحكومة تعتزم نشر 50 ألف جندي من قوات الاحتياط على حدود إسرائيل الشمالية، استعدادا لتصعيد محتمل و"حرب واسعة" مع ميليشيا "حزب الله".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف، الأربعاء، أن تل أبيب تجهز لـ"عمل قوي" ضد لبنان.

وجاء تصريح نتنياهو، خلال زيارة أجراها للمنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أوردته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.