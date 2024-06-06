استعداداً لـ"حرب واسعة".. إسرائيل تعتزم نشر 50 ألف جندي على حدود لبنان
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الحكومة تعتزم نشر 50 ألف جندي من قوات الاحتياط على حدود إسرائيل الشمالية، استعدادا لتصعيد محتمل و"حرب واسعة" مع ميليشيا "حزب الله".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف، الأربعاء، أن تل أبيب تجهز لـ"عمل قوي" ضد لبنان.
وجاء تصريح نتنياهو، خلال زيارة أجراها للمنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أوردته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية.
وأضاف نتنياهو، "من يظن أنه سيؤذينا وبعد ذلك نجلس مكتوفي الأيدي، أخطأ خطأ كبيرا، إننا مستعدون للقيام بعمل قوي للغاية ضد ميليشيا حزب الله".
وأشار نتنياهو، إلى أن "العمل القوي الذي ننوي القيام به هدفه الرئيس إعادة الأمن لسكان شمال إسرائيل".
وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن "الحكومة سمحت لقوات الجيش بزيادة عدد المجندين الاحتياطيين من 300 ألف إلى 350 ألفًا استعدادا للقتال في الشمال" في إشارة إلى جبهة لبنان. وفق وكالة "الأناضول".
كما قالت هيئة البث العبرية، إن الجيش الإسرائيلي طلب زيادة عدد الجنود الاحتياط "على خلفية احتمال القيام بعملية واسعة في الشمال".
وكان رئيس الأركان هرتسي هليفي أعلن أن الجيش يقترب من نقطة الحسم فيما يتعلق بالجبهة في لبنان، في وقت يقول فيه مسؤولون كبار، إن إسرائيل بلغت "نقطة اللا عودة"، مطالبين بالتحرك بشكل مكثف ضد ميليشيا حزب الله.