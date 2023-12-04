الدعوة لإنشاء مستشفيات ميدانية في غزة على غرار الإمارات والأردن
دعا مدير عام المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت الدول العربية وغير العربية إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في القطاع، وذلك على غرار المستشفى الميداني الإماراتي والآخر الأردني.
وقال، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، "نحن بحاجة ماسة إلى كل دعم يخص القطاع الصحي المتهالك في غزة"، إضافة إلى "فرق طبية متخصصة للمشاركة في تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمرضى في القطاع".
وبين الدكتور زقوت أن القطاع الصحي، وتحديدًا في محافظتي غزة وشمال غزة، يواجه انهيارًا وخروجًا عن الخدمة بالجملة لمعظم المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار إلى أن هناك قصفا إسرائيليا وعمليات اقتحام ومحاصرة للمستشفيات في غزة، فضلًا عن استهداف الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف وقطع إمدادات الوقود والمواد الطبية اللازمة.
وأكد زقوت أن المستشفى الميداني الإماراتي والآخر الأردني، المجهزين بكل ما يلزم لتقديم الخدمات العلاجية، خففا عن كاهل المنظومة الصحية المنهارة في قطاع غزة، بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة بحق القطاع الصحي.
جاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني تعقيبًا على افتتاح المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إذ بدأ عمله في تقديم الخدمات العلاجية لسكان القطاع.
ويتضمن المستشفى غرفًا للعناية الحثيثة، وقسما للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنة، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلا عن الخدمات الطبية المساندة.