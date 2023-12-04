الدعوة لإنشاء مستشفيات ميدانية في غزة على غرار الإمارات والأردن

دعا مدير عام المستشفيات في غزة الدكتور محمد زقوت الدول العربية وغير العربية إلى إنشاء مستشفيات ميدانية في القطاع، وذلك على غرار المستشفى الميداني الإماراتي والآخر الأردني.

وقال، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، "نحن بحاجة ماسة إلى كل دعم يخص القطاع الصحي المتهالك في غزة"، إضافة إلى "فرق طبية متخصصة للمشاركة في تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمرضى في القطاع".