افتتاح المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

افتتح الهلال الأحمر الإماراتي، مساء السبت، المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات، في خطوة ستسهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية والصحية الكبيرة في القطاع بسبب الحرب المستمرة عليه منذ أكثر من شهر.

وافتتح المستشفى المقام على أرض الملعب البلدي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد نحو أسبوع من دخول الشاحنات المحملة بمعداته لغزة عبر معبر رفح البري.