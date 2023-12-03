افتتاح المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
افتتح الهلال الأحمر الإماراتي، مساء السبت، المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات، في خطوة ستسهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية والصحية الكبيرة في القطاع بسبب الحرب المستمرة عليه منذ أكثر من شهر.
وافتتح المستشفى المقام على أرض الملعب البلدي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد نحو أسبوع من دخول الشاحنات المحملة بمعداته لغزة عبر معبر رفح البري.
وقال الدكتور أحمد المزروعي استشاري الجراحة العامة في المستشفى الميداني الإماراتي، إن "المستشفى جاء بتوجيه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفي إطار عملية الفارس الشهم 3 الإنسانية لنجدة الفلسطينيين في غزة وتخفيف المعاناة عنهم".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "المستشفى الإماراتي بسعة 150 سريراً، ويشمل على تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الأطفال وأيضاً العناية المركزة".
من جانبه، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح أشرف جمعة، إن "إنشاء المستشفى ضمن عملية الفارس الشهم التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتضمن عدة مراحل، شملت استقبال ألف جريح من جرحى الحرب، وكذلك استقبال المئات من مرضى السرطان، وأعمال الإغاثة للنازحين في مراكز الإيواء، وقرار إقامة ثلاث محطات لتحلية مياه البحر لتزويد قطاع غزة بالمياه العذبة.
ووجه جمعة الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة العليا للمصالحة الوطنية في قطاع غزة خلال مشاركته في الافتتاح لـ"إرم نيوز" الشكر لدولة الإمارات على إقامة هذا المستشفى وللأطباء والعاملين فيه الذين قدموا إلى غزة في هذه الظروف الصعبة.
وتابع "هذا المستشفى سيكون له نقلة نوعية في استقبال الجرحى واستقبال الحالات الطارئة"، معرباً عن أمله في استمرار الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة بعد الكارثة التي حلت بهم جراء الحرب الإسرائيلية.