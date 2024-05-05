مصادر لـ"إرم نيوز": وساطة روسية فرنسية للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله

كشفت مصادر دبلوماسية لبنانية، أن سلسلة من الاجتماعات تجري في العاصمة الفرنسية باريس، من جانب دبلوماسيين ومسؤولين أمنيين روس، مع عسكريين لبنانيين ومسؤولين سياسيين وأمنيين في ميليشيا "حزب الله"، بهدف التوصل إلى تهدئة ومنع التصعيد مع إسرائيل.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن الاجتماعات تجري أيضا بحضور مسؤولين عن الملف اللبناني في وزارة الخارجية الفرنسية، بهدف الوصول إلى تهدئة وعدم استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أنّ هذه الاجتماعات غير المعلن عنها، هي بمثابة قناة اتصال بين "حزب الله" وإسرائيل، وسيكون الإعلان عنها رسميا في حال الوصول لتفاهمات، وفق قولها.

ولفتت إلى أن هذه الاجتماعات التي بدأت أخيرا، سيخرج عنها مسودات متتالية ، يطّلع عليها أيضا الجانب الإسرائيلي عبر باريس.

وتابعت المصادر أنه "تم الاتفاق من جانب المسؤولين الفرنسيين والروس المشاركين على عدم حضور دبلوماسيين إيرانيين في تلك الاجتماعات؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل بعض الأمور المتعلقة بالتهدئة" وفق تعبيرها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مشاركة مسؤولين إيرانيين تبقى قائمة خلال الفترة المقبلة، بعد الوصول إلى المسودة النهائية واستكمالها من جانب الفرنسيين والروس الذين هم قناة الاتصال مع الإسرائيليين.

وأكدت المصادر، أن القائمين على تلك الاجتماعات وجدوا أن التصعيد المتبادل قد يؤدي إلى اشتعال معارك ومواجهات متطورة قد لا تكون بين "حزب الله" وإسرائيل فقط؛ إذ من الممكن أن يؤثر ذلك على الأوضاع الداخلية في سوريا أيضا.