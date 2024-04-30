ليبيا.. المنفي يبحث مع نورلاند آلية كسر الجمود السياسي لإجراء الانتخابات

بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي الخاص، العمل للوصول لتوافقات تفضي إلى إجراء الانتخابات، وكسر الجمود الحالي، إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن لقاء المنفي ونورلاند "ناقش تطورات الأوضاع السياسية وآليات كسر الجمود الحالي والعمل للوصول لتوافقات تفضي إلى عقد الانتخابات، بالإضافة إلى أهمية تفعيل عمل اللجنة المالية العليا لعدم إمكانية الوصول إلى قانون ميزانية موحد دستوري، وأهمية مشاركة الأطراف كافة لتغطية جميع المتطلبات الأساسية وتحديد أولويات الإنفاق ومعالجة تضخمه".