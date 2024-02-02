غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن
أقرت ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، بأن قوات أمريكية وبريطانية شنت عدة غارات استهدفت مناطق في حجة، شمال غرب اليمن، وفق ما نقلت وسائل إعلام تابعة للميليشيا.
وجاءت هذه الغارات، التي استهدفت كذلك مناطق في مديرية عبس، بعد خطاب لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، وجه في انتقادات إلى أمريكا وبريطانيا، واتهمهما بالفشل في مهمتهما.
واعتبر "الحوثي" في خطابه أن أبرز دليل على ذلك "الفشل" هو محاولة طلب مساعدة الصين لوقف هجمات الميليشيا على السفن في البحر الأحمر، قبل أن يؤكد العزم على استمرار استهداف أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل.
وتستهدف ميليشيا الحوثي منذ نوفمبر الماضي، من خلال الطائرات المسيرة والمفخخة والصواريخ، سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ممر ملاحي حيوي، الأمر الذي أدى إلى اضطراب عمليات الشحن الدولي وتباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا.
وإثر ذلك، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة غارات استهدفت مواقع تتبع لمليشيا الحوثي، فيما أعادت واشنطن إدراج الجماعة اليمنية على "قائمة الجماعات الإرهابية".