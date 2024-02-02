غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن

أقرت ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، بأن قوات أمريكية وبريطانية شنت عدة غارات استهدفت مناطق في حجة، شمال غرب اليمن، وفق ما نقلت وسائل إعلام تابعة للميليشيا.

وجاءت هذه الغارات، التي استهدفت كذلك مناطق في مديرية عبس، بعد خطاب لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، وجه في انتقادات إلى أمريكا وبريطانيا، واتهمهما بالفشل في مهمتهما.

واعتبر "الحوثي" في خطابه أن أبرز دليل على ذلك "الفشل" هو محاولة طلب مساعدة الصين لوقف هجمات الميليشيا على السفن في البحر الأحمر، قبل أن يؤكد العزم على استمرار استهداف أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل.