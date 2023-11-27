محللون لـ "إرم نيوز": انقسامات بين الفصائل العراقية المسلحة بسبب حرب غزة

من جانبها، ردت حركة عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي في بيان لها بالقول"إن المقاومة لها مقوماتها وركائزها ومبادئها الثابتة الأصيلة، التي لا يحق لكائن من كان أن يتجاوز عليها، ومن المؤسف حقًا ما تم نشره في وسائل الإعلام، من بيان صادر باسم إخوة الجهاد في كتائب حزب الله، لما فيه من تجاوز على ركيزة مهمة في عمل المقاومة، والتي تكفل سرية العمل ومراعاة الظروف الأمنية".

وأضافت العصائب، "أنه ندرك تمامًا ضرورة عدم الكشف عن الحركات والفصائل التي تنفّذ عملياتها الجهادية البطولية ضد قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق، لإجباره على الخروج والانسحاب من بلدنا، إلا أنه من الغريب، ورغم علم مَن كتب البيان بالحقائق على الأرض، أن يعمد إلى ذكر أسماء فصائل وتغييب أخرى، دون مبرّر أو شعور حقيقي بالمسؤولية، ونأمل ألّا تتكرر مثل هذه التصريحات من إخوة الجهاد".

حرب غزة والتصعيد ضد الأمريكيين

من جهته قال المحلل السياسي والأمني أحمد الشريفي، لـ"إرم نيوز"، إن "الصراع والخلاف بين الفصائل أصبح واضحا بعد أحداث غزة، فالفصائل التي لها مناصب في حكومة السوداني كانت لا تريد التصعيد ضد الأمريكان لمنع أي إحراج للسوداني وحكومته، لكن الفصائل التي كانت خارج الحكومة كانت مع التصعيد، وهذا عمق الخلافات ما بين الفصائل".