خبراء يُحذّرون العراق من تصعيد الفصائل المسلحة ضد أمريكا

شهدت الساحة العراقية، خلال الأيام الماضية، تصعيدًا أمنيًا خطيرًا من خلال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية 3 ضربات جوية ضد الفصائل العراقية المسلحة، في كل من بغداد، والأنبار، وبابل.

وأسفرت تلك الضربات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة الى تدمير مخازن أسلحة، فيما ردت الفصائل على تلك الهجمات بقصف القواعد التي توجد فيها القوات الأمريكية بصواريخ ومسيّرات مفخخة.

وبحسب مصادر أمنية عراقية، فإن "الطيران المسير الأمريكي نفذ ضربة جوية، فجر الثلاثاء الماضي، على عجلة فيها عناصر مسلحة وأسلحة في الثرثار ضمن محافظة الأنبار، تابعة لحركة عصائب أهل الحق، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين".

وأضافت المصادر أن القوات الأمريكية نفذت بذات الوقت ضربة جوية ضد عجلة تابعة لكتائب ميليشيات حزب الله ضمن قضاء أبو غريب في بغداد، أسفرت عن مقتل شخص، وتدمير أسلحة مختلفة كانت في العجلة".

وتابعت: "كما نفذ طيران أمريكي مسيّر ضربات جوية استهدفت مواقع لعناصر الحشد الشعبي في ناحية جرف الصخر ضمن محافظة بابل، جنوب العاصمة العراقية بغداد، أسفرت عن مقتل 8 من عناصر الحشد وجرح 5 آخرين".